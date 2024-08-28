Bursa’da Gemlik-Armutlu yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 4 kişinin içinde bulunduğu araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki zeytin tarlasına. Kazada, Kumlalı Mahallesi’nden Cihangir Gündağ isimli genç hayatını kaybederken, araçta bulunan 3 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı.

Polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yaralılar hastaneye sevk edilirken, hayatını kaybeden Gündağ’ın cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatılırken, Gündağ’ın anne ve babasının da Gemlik Belediyesi personeli olduğu öğrenildi.