Bursa’nın Gemlik ilçesinde, önünde duran otomobile çarpmamak için manevra yapan minibüs sürücüsü demir korkuluklara çarptı. Kazada, minibüs şoförü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde önünde aniden durmak isteyen otomobile çarpmamak için direksiyonu kıran minibüs sürücüsü yan korkuluklara çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın etkisi ile yere düşen ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan sürücü çevredekilerin ilk müdahalesinin ardından olay yerine gelen ambulans ile Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.