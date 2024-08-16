Bursa’da sokak arasında kazalı olarak park halinde bekleyen hafif ticari araç polisi harekete geçirdi. Polis yaptığı aramada, pompalı tüfek ve atışa hazır tabanca ele geçirdi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde kazalı ve şüpheli olarak duran aracı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen polis şüpheli olarak duran hafif ticari aracı alınan izinlerin ardından aradı. Görünüş itibariyle hiç bir şey gözükmeyen araç, detaylı aranınca pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi. Tabancanın atışa hazır olması dikkatlerden kaçmazken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.