Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Bursa Masterler Atletizm Kulübü tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenen Kazancı Dostluk Koşusu, 350 sporcunun katılımıyla yapıldı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Kestel ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen ve genel klasman, yaş grupları ve paralimpik kategorilerde düzenlenen 17. Kazancı Dostluk Koşu’nda 350 sporcu yarıştı.

Startını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın verdiği yarışta 9 kilometrelik parkuru en kısa zamanda tamamlamak için büyük mücadele verildi. Genel Klasman Erkekler Kategorisini 31:21.16 ile tamamlayan Levent Kuva birinci oldu. Mehmet Aydıngör 31:46.51’le ikinci, Ahmet Bayram da 32:38.65’le bu kategoriyi üçüncü tamamladı. Genel Klasman Kadınlarda ise 38:37.65’le Hilal Oruç birinciliği elde ederken, Burcu Aktaş 39:20.96 ile ikinci, İremsu Seven de 41:17.67 ile yarışmayı üçüncü tamamladı.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak son yıllarda spora önemli yatırımlar yaptıklarını ve farklı spor etkinliklerine destekler sağladıklarını hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu yıl 17’ncisi yapılan Kazancı Dostluk Koşusuna verdikleri desteği de artırdıklarını söyledi. Her yaştan katılımın olmasıyla ‘sporun yaşının olmadığını’ herkese gösterdiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, “Bu koşu inşallah önümüzdeki yıllarda çok daha fazla ses getiren bir organizasyon haline gelecek. Bugün belki 400’e yakın katılımcı var ama bu sayı neden binleri aşmasın. İnşallah bu birliktelik bir çığ gibi büyüyerek devam etsin. Önümüzdeki yıllarda binlerce sporcunun da burada yer aldığını görmek en büyük arzumuz. Emeği geçen, katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.