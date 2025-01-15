Projeye göre, 2 yıl içinde 9 katlı 10 blok ve toplam 428 daire inşa edilmesi gerekiyordu, ancak geçen 8 yıl sonunda yalnızca sitenin yüzde 59'u tamamlandı. Evlerine 6 yıldır yerleşemeyen hak sahipleri, müteahhidi mahkemeye verdiler. İddiaya göre, müteahhit teslim edemediği daireleri sahte sözleşmelerle başka kişilere satarken, gerçek hak sahiplerini evlerini satmaya zorladı. Adliye önünde toplanan mağdurlar, hak ettikleri dairelerini talep etti. Mahkeme kararıyla müteahhitin sözleşmesi fesih edildi. Mahkeme kararıyla çekilmesi gereken firma, iddiaya göre, başka kişilere daire satıp sözleşme yaptığı için, ev sahiplerini silahla tehdit edip, “Dairelerinizi bize satın” dedi. İddiaya göre, mağduriyet üzerine bir de tehdit edilen yüzlerce vatandaş, adliyenin yolunu tutup firmadan bir kez daha şikayetçi oldu.



Bursa Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapan mağdurlar, “ 8 yıl önce 192 hak sahibi tapulu arazisini kentsel dönüşüm çerçevesinde bir müteahhide yerini veriyor. 8 yıldır aynı müteahhit bu siteyi bitirmemek için elinden geleni yapıyor. Çünkü burayı kendine göre ayarlamaya çalışıyor. Ne belediye ne de karakol buna bir şey yapamıyor. Dolasıyla bu kişi burada farklı sözleşmeler ile başka kişilere daire satıyor. 5 blokta yüzde 70 civarında oturanlar var. Onlar kendi dairelerine zaten zorla geçti. Yani burada müteahhit, daire sahiplerini caydırıp yerleri kendi alabilmesi için suç işliyor. 24 aylık bir sözleşme varken, 8 yıldır bu site tam olarak yapılmış değil. 428 kişi şu anda mağdur, çoğu kişi yıllardır kirada kalıyor” ifadelerini kullandı.



“Bize kim sahip çıkacak”

Bir başka mağduriyet yaşayan vatandaş, “Biz kiralarda sürünüyoruz, bize kim sahip çıkacak? CİMER'e şikayet ettik, dava açtık, Çevre Müdürlüğüne şikayet ettik, Belediyeye şikayet ettik bizim daha ne yapmamız gerekiyor ? Biz nasıl derdimizi anlatalım, mağduruz. Lütfen artık bizi duyun” diyerek yetkililere seslendi.

8 yıl önce işi alan müteahhidin bırakıp gittiği, yeni bir müteahhidin de inşaatta çalışmalarına devam ettiği kaydedilirken, taraflar arasındaki ticari anlaşmazlık mahkeme yoluyla çözümlenecek.