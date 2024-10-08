Bursa’da bir kereste atölyesine düzenlenen baskında, 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alınırken, atölye içeresindeki odalarda kaldıkları belirlenen 14’ü kaçak, 2’si izinsiz ve 6’sı geçici koruma kimliği bulunan 22 göçmen olduğu tespit edildi.İLKER TÜRKER/ HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçunun deşifre edilmesi, suç failleri ve organizatörlerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında yabancı uyruklu şahısların, kalacak yer temin edilerek Yıldırım ilçesine bağlı Çelebi Mehmet Mahallesi’ndeki bir kereste atölyesinde çalıştırıldığı yönünde elde edilen bilgiler üzerine adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda iki kişi, gözaltına alındı. Yapılan aramada ise atölye içerisindeki odalarda konakladıkları belirlenen 14’ü kimliksiz 22 göçmen yakalandı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilen yabancı uyruklu 22 şahıstan 14’ünün kimliklerinin bulunmayıp yasadışı yollarla ülkeye giriş yaptığı, 2’sinin farklı illere kayıtlı olup illerinden izinsiz şekilde ayrıldığı, 6’sının ise Bursa iline kayıtlı geçici koruma kimlik belgelerinin bulunduğu tespit edildi.

Yabancı uyruklu şahıslara kalacak yer temin ederek bir iş yerinde çalıştırdığı tespit edilen İ. H. ve T. A. isimli şahıs adli makamlara sevk edildi.