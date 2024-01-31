Bursa’da kıskançlık yüzünden boşanma aşamasındaki eşini öldüren şahıs, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olay, geçtiğimiz pazartesi günü 05.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgay Kındaç (45) geçimsizlik yaşadığı öne sürülen eşi Seher Kındaç (42) ile tartışma yaşadı. Fabrika işçisi Turgay Kındaç tartışmanın büyümesiyle öldürdüğü eşinin kız kardeşine 'Ablanı öldürdüm' diye mesaj attıktan sonra kayıplara karıştı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan Seher Kındaç'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli şahıs kayıplara karışırken, ekipler soruşturma başlattı. 2 çocuk annesi de cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından alınmasıyla Amasya Merzifon ilçesine bağlı Balgöze köyünde toprağa verildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Turgay Kındaç cinayetten 1 gün sonra Şehir Meydanı’nda gözaltına alındı. Emniyette suçunu itiraf eden Turgay Kındaç, boşanma aşamasındaki eşini kıskançlık sebebiyle öldürdüğü belirterek, “Eşim iş yerinde 2023 yılının son günü Metehan diye biriyle fotoğraf çektirdikten sonra sosyal medyada paylaştı. Olayın yaşandığı günü sabah yine tartışma çıktı ve eşimin başına merdane ile vurdum sonra da boğdum. Ancak neyle boğduğumu hatırlamıyorum" dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Turgay Kındaç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.