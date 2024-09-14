Bursa’da kontrolden çıkan motokurye bariyerlere girdi. Yaklaşık 70 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Paşaçiftliği mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motokuryelik yapan 25 yaşındaki Murat Erkılıç, Nilüfer ilçesinden yola çıktı. Paşaçiftliği mevkiine gelen sürücü, burada kontrolden çıkıp bariyere çarptı. Yaklaşık 70 metre sürüklenen ve kask takmadığı öğrenilen Erkılıç, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı. Gencin cenazesi ise ilk incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Morgu’na sevk edildi.