Bursa’nın Beşevler Mahallesine bağlı Yıldırım Caddesi üzerinde yer alan elektrik panosu yangını korkuya yol açtı.BURSA (İGFA) - Beşevler Mahallesine bağlı Yıldırım Caddesi üzerinde yer alan elektrik panosu, sıcak havaların etkisiyle alev almaya başladı.

Dumanları gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri kısa süre içerisinde alana gelerek yangın panosuna müdahalede bulundu.

Ayrıca, Yıldırım Caddesi üzerinde ikamet eden vatandaşlar, bölgede elektrik kesintilerinin de yaşandığını dile getirdiler.