Bursa'nın Nilüfer ilçesi Yıldırım Caddesi'nde bir araç motosiklete çarptı. Yol verme anlaşmazlığı yüzünden çıkan kazada çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. motosiklet sürücüsü savrulurken, şans eseri hafif yaralandı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesi Yıldırım Caddesi'nde bir araç ve motosiklet çarpıştı. Kazanın yol verme anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı öğrenilirken, çapmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü, şans eseri hafif yaralı halde kurtuldu.

İhbar üzerine bölgeye intikal eden polis ve sağlık ekiplerinin olay yerinndeki ilk müdahalesinin ardından, yaralı sürücü hastaneye sevk edildi.