Bursa’nın Kestel ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kestel ilçesi Gölbaşı mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Hızlı müdahale yangının daha fazla yayılmasını engelledi. Alevlerin söndürüldüğü bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının sebebi araştırılıyor.