Bursa’nın İnegöl ilçesinde 5 katlı apartmanın çatı katında yangın çıkan yangın büyük paniğe sebep oldu.

Yangın, saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Yükselen dumanlarla birlikte, çatı biranda alev aldı. Alevleri fark eden vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, merdivenli araçlar çatıdaki alevleri kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, 112 Acil Servis ekipleri de olay yerinde hazır bulundu.

Vatandaşlar, yangın söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izlerken, çatı kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili tahkikat devam ediyor.