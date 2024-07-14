KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları başladı. Bursa’da son anda sınava yetişenler ve geç kalanlar görüntülendi.

Türkiye’de yaklaşık 1,5 milyon adayın başvurduğu Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları başladı. Saat 10.15’te başlayan sınav için okulların kapısı, yapılan uyarılar üzerine 10.00’da kapandı. Sınava son anda koşa koşa yetişenler içeri alınırken, saat 10.00’dan sonra gelenler ise uzun süre kapıda dil döktü. Okul önündeki vatandaşların da çabalarıyla okulun bahçesine alınan 2 kişi, geç kaldıkları gerekçesiyle sınava alınmadı.

İkinci oturum olan KPSS Eğitim Bilimleri sınavı ise 14.45’te yapılacak.