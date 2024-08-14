Enflasyonun yükselmesi ve birçok ürüne art arda zam gelmesi sebebiyle vatandaşların temel ihtiyaçlar haricinde alışveriş yapmamaya başlaması sanayideki küçük esnafı vurdu.BURSA (İGFA) - Enflasyon ve hayat pahalılığından en çok etkilenen sektörler arasında küçük sanayiler bulunuyor.

Özellikle pandemiden sonra artan hayat pahalılığı ve yükselen enflasyonun, vatandaşları temel ihtiyaçları dışındaki harcamalardan alıkoyması ile sanayilerdeki küçük esnaflar adeta sinek avlamaya başladı.

Küçük sanayilerde bulunan oto elektrikçi, kaportacı, boyacı, nalbur, elektrikçi gibi esnaflar giderek zorluk çekmeye başladı.

Bursa Küçük Sanayi Sitesi esnaflarından Halid Türkan, Herkes Duysun’a yaptığı değerlendirmede, “Pandeminin başından bu yana işlerimiz oldukça azaldı. Özellikle bu yaz sinek avladık diyebilirim. Tam her şey düzene giriyor diyoruz yeniden dalgalanmalar oluyor. İnsanlara da bir şey diyemiyoruz. Herkes ekmeğinin, evinin, borcunun peşinde. Acil ihtiyaçları dışında kimse para harcamak istemiyor. Zaten harcanacak para da çok yok insanlarda.” dedi.

Piyasanın hareketsizliğine de tepki gösteren Türkan, “Piyasa uzun zamandır çok durgun. Para kazanamıyoruz. İnsanlar gelip fiyat alıp gidiyorlar. Kaporta, boya işlerini yaptıranlar çok az. Motorcuların durumu bizden biraz daha iyi tabii. Zorunlu bakımlar mecburen yapılıyor, arabanın yürümesi lazım ama çoğu insan boya, kaporta gibi işleri erteleyebildiği kadar erteliyor. İkinci el araç piyasasının da durgun olması bizim sektörümüze de yansıyor.” şeklinde konuştu.