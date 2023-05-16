Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele konusunda yeni fikirler üretilmesi ve projeler geliştirilmesi amacıyla başlattığı fikir yarışmasında süreç bilgilendirme ve atölye çalışmalarıyla devam ediyor.

İklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en önemli gündemi haline gelirken, içme suyundaki kayıp-kaçakların azaltılmasından karbon ayak izinin düşürülmesine kadar her alanda yoğun çalışma sergileyen Büyükşehir Belediyesi, bu mücadeleye yeni fikirleri de dahil ediyor. Su kıtlığı, sel, taşkın, atık suların yeniden kullanımı, yağmur suyu hasadı, gri su kullanımının arttırılması, şebekedeki su kayıp kaçaklarının kontrolü, dere ıslahı gibi konularda yeni fikirler üretilmesi ve projeler geliştirilmesi amacıyla ‘Aklım, Fikrim Bursa’ teması ile başlatılan İdeathon Fikir Yarışmasına süreç devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen yarışmada İstanbul, Van ve Bilecik’ten gelen ekiplerin de yer aldığı 15 takıma süreçle ilgili bilgilendirme yapıldı. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan bilgilendirme toplantısında, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Yıldız Odaman Cindoruk ile yarışmanın mentorleri, takımlara süreç ve yarışma hakkında bilgi verdi.

Yarışmadan çok farkındalık

Konusu iklim değişikliği ve kuraklık olan Ideathon hakkında bilgi veren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Yıldız Odaman Cindoruk, “Bu çalışmanın lansmanını Dünya Su günü çerçevesinde gerçekleştirdik. Şimdi ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Ideathon’da maksat sadece bir yarışma değil, aynı zamanda katılımcıların ve halkın bu konuyla ilgili farkındalığın gelişmesini sağlamak. Dolayısıyla bu sürecin bilgilendirme ve atölye çalışması kısımları var. Bursa’da kuraklık ve iklim değişikliği ile alakalı sorunlar konusunda takımları bilgilendirdik. Daha sonraki aşamada gruplar kendi içlerinde mentorlerin de katılımıyla grup çalışmaları yaptı. Bu grup çalışmasında katılımcıların iklim değişikliği ve kuraklıkla ilgili sorunları tespit etmeleri için bir altyapı oluşturulması hedeflendi. Bursa dışından İstanbul, Van ve Bilecik’ten ekiplerin olması da bizim açımızdan sevindirici. Bundan sonraki süreçte fikir kampı olacak. Sonrasında hazırlanan projeler arasından ilk üç belirlenecek. Ben tüm takımlara başarılar diliyorum” dedi.