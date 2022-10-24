Eğitime ve ülkenin yarınları olan çocuklara büyük önem veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘hayırsever Meriç ailesi tarafından yaptırılan’ Nazife Hüseyin Meriç İlkokulu’na 3 katlı modern bir kütüphane kazandırıp, 600’den fazla kitap bağışladı.

Bursa’nın daha yaşanabilir şehir olması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, eğitime verdiği desteklere devam ediyor. Kimi zaman okul inşa ederek kimi zaman da spor salonu ve çevre düzenlemeleriyle eğitime farklı şekillerde katkılar sunan Büyükşehir Belediyesi, son 5 yılda hayırseverlerin de desteğiyle şehre 6 yeni okul kazandırdı. Toplam 202 okulda cephe kaplama, bahçe düzenlemesi, çatı ve zemin oluşturma gibi pek çok hizmeti uygulamaya alan Büyükşehir Belediyesi, 6 okulda bilişim atölyesi açarak çocukların eğitimine değer kazandırdı. Çocuklara ve gençlere yönelik birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, son olarak hayırsever Meriç ailesi tarafından Osmangazi ilçesinin Alaşar Mahallesi’nde yaptırılan Nazife Hüseyin Meriç Okulu’na yeni bir kütüphane kazandırdı. 374 metrekare kapalı alanı olan ve toplam 3 kattan oluşan binanın bodrum katında atölye, uygulama dersleri ve ıslak hacimler bulunuyor. Birinci katta okuma salonu yer alırken, ikinci kat ise konferans ve çok amaçlı salon olarak kullanılabilecek. Büyükşehir Belediyesi, ayrıca kütüphaneye 600’den fazla kitap bağışlayarak destek oldu.

Kütüphanenin açılışına; Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Vali Yakup Canbolat, Bursa milletvekilleri Osman Mesten ve Atilla Ödünç, İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı ve Alaşar Mahalle Muhtarı İdris Aydın, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

AKAN SULAR DURUR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eğitim kurumlarının çocukların cevherlerini işlediğini ve onları özünde geliştirdiğini söyledi. Bir ülkenin gelişmişlik göstergesinin eğitim ve sağlık olduğunu belirten Başkan Aktaş, çocukların daha nitelikli ortamlarda yetişerek, medeniyeti güçlendirmeye ve zenginleştirmeye devam edeceklerini ifade etti. Bu sayede hem güçlü bir şehir hem de güçlü bir ülke olacaklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi olarak konu eğitim olunca, tabir yerindeyse akan suları durduruyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız protokoller kapsamında okullarımızın eksiklerini gideriyoruz. Desteğimiz kimi yerde yeni bir okul inşa ederek, kimi yerde spor salonu, kimi yerde çevre düzenlemeleri, kimi yerde de tefrişatla olabiliyor. Tamamen belediyenin imkanlarıyla bu işleri yapıyoruz. Sadece bir derdimiz var. O da geleceğimiz olan yavrularımızın daha iyi şartlarda eğitim görmesidir. Kütüphanelerde ve laboratuvarlarda vakit geçirsinler. Yine 2019 yılında dar gelirli ailelerimizin çocuklarının da okul öncesi eğitimden yararlanması amacıyla ana kucaklarımızı açmaya başladık. Farklı ilçelerde 21 ana kucağında eğitimler devam ediyor. Gençlerimiz için ne yapabiliriz noktasında kafa yoruyoruz. Geçen dönem BURSKOOP marifetiyle çocuklarımıza burs vermeye başladık. Şu anda 5 bini meslek lisesi 5 bini de üniversite öğrencisi olmak üzere, 10 bin öğrenciye burs veriyoruz” dedi.

ÖĞRENCİ DOSTU

‘Öğrenci dostu’ ulaşım politikasıyla ilk 5 büyükşehir arasında en ucuz belediye olduklarını hatırlatan Başkan Aktaş, gençlerin kütüphanelerle buluşmasını arzuladıklarını ve bu kapsamda Bursa’nın farklı noktalarında millet kütüphaneleri ile gençlik merkezleri açtıklarını söyledi. Alaşar Nazife Hüseyin Meriç Okulu’na da güzel bir kütüphane kazandırdıklarını anlatan Başkan Aktaş, “Bu mekandan mezun olan her bir öğrencimiz, hayırseverlerimizin sevap hanesine artı yazacaktır. Bu hayra bizler de kütüphane yaptırarak katkı sunduk. Çocuklarımız iyi bir gelecek için kitapla irtibatını kesmesin. Teknoloji çağında yaşasak da kitap sizin gelişiminize katkı sağlayacaktır. Anne ve babalar da çocuklarını kitaplardan, kütüphanelerden uzak tutmasın. O zaman cadde ve sokaklarımız daha güzel olur. Geleceğimiz daha aydınlık ve ülkemiz daha huzurlu olur. Kütüphanemiz çocuklarımıza ve mahallemize hayırlı olsun” diye konuştu.

Bursa Milletvekili Atilla Ödünç ise açılışı yapılan kütüphanenin hayırlı olmasını diledi. Bilişim ve internetin hayatı büyük oranda etkilemesine karşın çocukların kitaplardan uzaklaşmaması gerektiğini anlatan Ödünç, kütüphanenin inşa edilmesine büyük emek harcayan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, 2009 yılında hayırsever Meriç ailesi tarafından yaptırılan ilkokulun yüzlerce öğrenciye hizmet verdiğini hatırlatarak, yapılan kütüphaneyle okulun taçlandırıldığını dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla’ şehrin en ücra yerlerine kadar hizmet götürdüğünü belirten Canbolat, çocukların gelişimine katkı sunacak kütüphaneyi tamamlayarak hizmete alan Büyükşehir Belediyesi’ni tebrik etti.

Konuşmaların ardından Başkan Alinur Aktaş ve beraberindekiler, öğrencilerle birlikte açılış kurdelesini keserek kütüphaneyi gezdi.