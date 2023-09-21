Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, Kerkisolfej Organizasyon’un düzenlediği konserinde Kültürpark Açık Hava Sahnesi’nde Bursalı dinleyicileriyle buluşarak birbirinden güzel şarkılarını Bursalı sevenleri için seslendirdi.Ersel NALBANT - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Pop müzik şarkıcısı Levent Yüksel, Kültür Park Açık Hava Sahnesi'nde Bursalı hayranlarıyla bir araya geldi.

Birbirinden özel şarkılarını Bursalılar için seslendiren Levent Yüksel, geçmişten günümüze seslendirdiği şarkılarıyla nostaljik bir gece yaşattı.

Hayranlarını selamlayan Yüksel, ‘Med cezir’, ‘Zalim’, ‘Tuana’ ve ‘Beni Bırakın’ gibi, bir dönemlere damga vuran şarkılarını sevenleri için seslendirdi. Konserin bir bölümünde bas gitar performansı da sergileyen Levent Yüksel, büyük alkış topladı.

Yüksel daha sonra 1997 yılının unutulmazları arasına giren ‘Bi’ Daha’ adlı şarkısıyla da dinleyicilerini coşturdu. Levent Yüksel'in tüm şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden Bursalılar Kültür Park Açık Hava Sahnesi'nde büyük bir koro oluşturarak renkli bir konser akşamı yaşadılar. Bursa ve Bursalılarla birlikte olmaktan büyük keyif aldığını söyleyen Levent Yüksel, en kısa zamanda Bursa'ya tekrar gelerek aynı coşkuyu bir daha yaşamak istediğini söyledi.