Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir eğlence merkezinin açık otoparkında park halindeki lüks otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Podyumpark Eğlence Merkez’inin açık otoparkında bulunan lüks otomobilin motor kısmından alev çıkmaya başladı. Hızla büyüyen alevler, kısa sürede aracın kaput kısmını sararken, çevredekiler hemen 112 ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek çevredeki araçların zarar görmesini engelledi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.