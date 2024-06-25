Bursa Büyükşehir Belediyesi, önceki dönemden kalma ve atıl durumdaki 2 lüks makam aracını 5 yeni mikrobüsle takas ederek Bursalıların hizmetine sundu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, geçtiğimiz aylarda önceki dönem belediye başkanının kullandığı makam araçlarının satışa çıkarıldığını duyurmuştu. Tahmini değeri yaklaşık 6 milyon 600 bin TL olan Mercedes S400 ve tahmini değeri yaklaşık 2 milyon 300 bin TL civarında olan Volkswagen Caravella 4x4 VİP aracı, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Karsan Otomotiv ve Koçaslanlar Grubu’nun işbirliği sonucu takas edilerek yerlerine 5 mikrobüs alındı. BURULAŞ Hizmet Binası önünde gerçekleşen mikrobüslerin hizmete alım törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli, Karsan Otomotiv Satış Müdürü Adem Ali Metin, Koçaslanlar Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Koçarslan ve BURULAŞ çalışanları katıldı.

“Kazanan Bursa halkı oldu”

İhtiyaç duyulan hatlarda Bursalılara hizmet verecek olan 5 mikrobüsün atıl durumdaki iki lüks makam aracıyla takas edilerek BURULAŞ filosuna dahil edildiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tasarruf mekanizmasını işletme, çalışanlarla kol kola yürüme ve kurumu daha iyi yerlere getirme anlayışına sahip olduklarını belirtti. Bu sayede hem tasarruf yapıldığını hem de hizmet konforunun yükseltildiğini ifade eden Başkan Bozbey, “Belediye kaynaklarının verimli kullanılmasına öncelik vermeye çalışıyoruz. Bu anlamda da iki lüks makam aracını takas ederek BURULAŞ filosuna 5 yeni mikrobüs aracını dahil ettik. Bu takasta kazanan aslında Bursa halkı oldu. Ne belediye kazandı, ne de kurumlar kazandı. Halk kazandı. İki araç zaten kullanılmayacaktı. Onlarla beş araç takas edilerek halkın hizmetine sunuldu. Halkımız da bu araçlardan en iyi şekilde faydalanacak. Aynı zamanda konforlu yolculuk yapma imkanı bulacak. Sürece destek olan BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli’ye, Koçaslanlar ve Karsan yöneticilerine teşekkür ediyorum. Yeni araçlarımız Bursa’mıza ve Bursalılara hayırlı olsun” dedi.

Bursalılara güler yüzle hizmet

BURULAŞ’ın farklı bir anlayış dönemine girdiğini dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, “Bursalıların yaklaşık yüzde 60’ı gün içerisinde ya BURULAŞ araçlarını ya da özel araçları kullanıyor. Vatandaşımızın gülümseyerek, mutlu ve güvenli bir şekilde bir yerden bir yere ulaşabilmesini önemsiyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarım, Bursalılara güler yüzle hizmet edecek ve mutlu bir yolculuk geçirmelerini sağlayacaktır. Buna inanıyorum. BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli başta olmak üzere ekibine ve tüm çalışanlarımıza bu anlayışlarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Bozbey ve beraberindekiler tarafından kurdele kesimi yapıldı. Başkan Bozbey daha sonra mikrobüse binerek test sürüşü gerçekleştirdi.