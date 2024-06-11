Bursa’nın Gemlik ilçesinde park halindeki lüks otomobil alev alev yandı. Olayda can kaybı yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Gemlik ilçesine bağlı Hisar Mahallesi’nde meydana geldi. Park halindeki lüks bir otomobil bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevler hızla büyüdü. Yangını gören çevredekiler hemen 112 Acil İhbar hattını aradı ve haber verdi. Alevler itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülse de küle dönen araç kullanılmaz hale geldi. Aracın alev alev yandığı anlar ise kameraya yansıdı.