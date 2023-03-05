TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta, Bursaspor'un bugün saat 14.00'te Timsah Arena'da, lider Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maç öncesi Timsah Arena'daki kalabalık kameralara böyle yansıdı.

Timsah'ın bugün evinde Amed ile oynayacağı karşılaşmada maç öncesi mahşer yoğunluğu kameralara böyle yansıdı.

VIP girişinde ve Basın girişinde bagajlar tek tek arandı.

Yeşil-beyazlı takımın taraftarları Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nu hınca hınç doldurdu. Yaklaşık 40 bin Bursaspor taraftarı mücadeleyi yerinde takip etti.

Yeşil-beyazlı taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla takımlarını destekledi. 45 dakika kala stat dolup taştı.

Yeşil-beyazlı takımın taraftarları Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nu hınca hınç doldurdu. Yaklaşık 40 bin Bursaspor taraftarı mücadeleyi yerinde takip etti.

Yeşil-beyazlı taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla takımlarını destekledi. 45 dakika kala stat dolup taştı.