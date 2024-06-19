Bursa Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2024 Avrupa Şampiyonası’ndaki ilk mücadelesi olan Gürcistan maçını Kent Meydanı’nda kurduğu dev ekrandan yayınladı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla maçı izleyen Bursalılar, maç sonunda gelen galibiyetle büyük bir coşku yaşadı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2024 Avrupa Şampiyonası’ndaki maçlarını Bursalıların bir arada büyük bir coşkuyla izleyebilmesi için Kent Meydanı’nda dev ekran kurdu. Maç öncesi alanı dolduran vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Kent Meydanı’nı adeta stadyuma çevirdi. Millilerin Avrupa Şampiyonası’ndaki ilk maçı olan Gürcistan maçını heyecan içerisinde izleyen vatandaşlar, 90 dakika sonunda alınan galibiyetle büyük sevinç yaşadı.