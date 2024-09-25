Bursa’nın İnegöl ilçesinde özel halk minibüsünün çarptığı bisiklet sürücüsü ile araçtaki yolcu yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Nihat T. (55) yönetimindeki 16 M 06156 plakalı özel halk minibüsü, bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan Necmettin A.’ya (70) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam ağır yaralanırken, ani fren nedeniyle minibüsteki yolcu Gökçek B. (75) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: iha