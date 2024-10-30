Anaokulu öğrencileri Cumhuriyetimizin 101. yılını Nilüfer sokaklarında büyük bir çoşkuyla kutladı. İlker TÜRKER / HERKES DUYSUN
BURSA (İGFA) - Anaokulu öğrencileri Cumhuriyetimizin 101. yılını Nilüfer sokaklarında büyük bir çoşkuyla kutladı.
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan Mavi Yeşil Anaokulu’nun minik öğrencileri Cumhuriyetimizin 101. yılını büyük bir çoşkuyla kutladı.
Öğretmen ve aileleriyle birlikte kırmızı beyaz kıyafetler giyen minikler, bando ekibi eşliğinde Nilüfer sokaklarında turladı.
Marşlar eşliğinde yürüyen miniklere, vatandaşlardan da büyük alkış ve destek geldi.
Kaynak: igf