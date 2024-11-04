Osmangazi Belediyesi’nin hizmete açtığı Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi, öğrencileri ağırlayarak onlara kitap okuma alışkanlığı aşılıyor. BURSA (İGFA) - Hizmete girdiği tarihten itibaren hem kitap tutkunlarının hem de ders çalışmak isteyen öğrencilerin vazgeçilmez adresi olan Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi, bu defa Hasan Ali Yücel İlkokulu öğrencilerini ağırladı. Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak adına düzenlenen program kapsamında Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi’ni ziyaret eden 27 ilkokul öğrencisi, 10 bin üzerindeki kitabı görme ve inceleme fırsatı buldu.

Kütüphanede yer alanbirbirinden güzel kitapları görmek ve okumak için geldiklerini ifade eden Hasan Ali Yücel İlkokulu öğrencisi Melek Naz Kaya, “Bu gün güzel bir etkinlik için buradayız. Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi’ni çok beğendik. Burada olmaktan çok mutluyum” dedi. Bir başka öğrenci Büşra Altunkaynak ise, “Bu kütüphanede çok güzel kitaplar, bilgilendirici metinler var. Tüm arkadaşlarıma Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi’ne gelmelerini tavsiye ediyorum. Bu kütüphaneyi ilk kez ziyaret ediyorum. Raflarda çok sayıda içerisinde güzel hikayeler olan kitaplar var” dedi.

Hasan Ali Yücel İlkokulu sınıf öğretmeni Cihan Taşkın da, “Öğrencilerimizi kütüphane getirerek hem onlara kitap sevgisini aşılamak hem de içerideki güzel ambiyansı aktarmak istedik. Öğrencilerimiz bu kütüphaneye ilk kez geliyor. Öğrencilere kütüphanenin kurallarını ve nasıl davranmaları gerektiğini öğrettik. Öğrencilerimiz böyle bir ortama girdikleri zaman eve gittiklerinde de böyle ortam oluşturma çabasına giriyorlar. Bu şekilde hem çocuklarıhem de aileyi okumaya teşvik etmiş oluyoruz” şeklinde konuştu.

Kendilerine hitap eden kitapları rafların arasından alarak okuyan öğrenciler, kütüphaneden mutlu bir şekilde ayrıldı ziyaret sonunda öğrenciler çeşitli hediyeler verilerek kütüphaneden uğurlandı.