Bursa’nın İnegöl ilçesinde Mısır uyruklu şahıs evinde ölü bulundu.

Olay, saat 14.00 sıralarında İnegöl’ün Cuma Mahallesi İshakpaşa Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eve gelen arkadaşı Mısır uyruklu Mossad Ragap’ı (61) yerde hareketsiz yatarken gördü. Şahıs, apartmandaki komşusu Hüseyin Üstün’den yardım istedi. Eve gelen Üstün, adamı hareketsiz görünce durumu 112 Acil Servis Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ragap’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Şahsın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yaşananları anlatan Hüseyin Üstün, "Benim kiracı beni aradı, ’Ağabey 1. katta bir hasta var, onu hemen hastaneye götürelim’ dedi. Ben de hemen üzerimi giyinip geldim, baktım arkadaş başında bekliyor. Fakat dokunduğumda öldüğünü anladım. Bu arkadaşımız Mısır uyruklu ve kiracıydı. Evde 5 kişi falan kalıyorlardı. Bu kişiler fabrikalarda çalışıyorlardı. Zımparacılık işi yapıyorlardı. Aslında benim amacım onu hastaneye götürmekti fakat maalesef geç kalındı. Zaten hastaymış 4-5 gündür. Saat 14.10 gibi de vefat etti" dedi.