Geçtiğimiz hafta sonu Campusplus Nilüfer de gerçekleştirilen En iyi modellerin seçildiği Model Of Models Bursa Elemeleri İstanbul,İzmir, Ankara ve Diyarbakır dan sonra Bursa da noktalandı.Ersel NALBANT - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Bay ve bayan yarışmacı adayları 'Model of Models' yarışmasında ön elemeyi geçmek için jüri karşısına çıktı.

Jüride yarışma Organizatörü Deniz Şaman, Türkiye'de Müzik piyasasına yön veren Özkan Turgay, Osman Akar,Ali Ertuğral, Remziye Erkeç,Erhan Erkeç ve Savaş Durmaz yer aldı.

Birbirinden güzel ve yakışıklı adaylar moda ve tv sektöründe bende varım demek için jüriyi etkilemeye çalıştı.