Bursa’nın Karacabey ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin yol kenarındaki ağaca çarptığı kazada sürücü yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Öküzçayırı mevkiinde meydana geldi. Akhisar Mahallesi’nden merkez istikametine seyir halinde olan Muhammed Şeyho (20) yönetimindeki 01 MB 9358 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolünü yitirmesi sonucu devrilip metrelerce sürüklenerek yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada yaralanan sürücü Şeyho, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.