Bursa’da plakasız motosiklet ile gezen iki şüpheli motosikletli polis timlerince yakalandı. Üzerlerinde esrar ve bıçak çıkan iki şüphelinin bindiği motosiklet çalıntı çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, trafikte kurallara uymayanların yanı sıra suç ve suçluyla da mücadelesi aralıksız sürdürüyor. Son olarak merkez Osmangazi ilçesi Ahmetpaşa Mahallesi’nde uygulama yapan Motosikletli Polis Timleri, şüphelendikleri plakasız bir motosikleti durdurdu. Trafik ekibi, motosikletin şaşe numarasından yapılan sorgusunda İnegöl ilçesinde çalıntı olması üzerine 2 şüpheliyi muhafaza altına aldı. Motosiklet ve şüphelilerin yapılan kaba üst aramasında yaklaşık ağırlığı 40 gram olan esrar ve kelebek bıçak ele geçirildi. Ehliyeti olmayan Ayhan Can Ç. (19) ve yanında bulunan Levent Can A. yapılan kimlik tespitlerinin ardından Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı ekip, şüphelileri gözaltına alarak Çarşı Polis Merkezi Amirliği’ne götürdü. Sürücü Ayhan Can Ç.’ye 24 bin lira trafik cezası kesildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.