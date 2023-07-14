Ünlü organizatör ve milli sporcu Ebru Canbuldu, yepyeni projeler ile Bursalılara müzik ve eğlence dolu geceler yaşatmaya hazırlanıyor. İlk konseri ise Z kuşağının sevgilisi Okan ve Volkan ile Mars.ERSEL NALBANT–ONUR POLAT / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa müzik hayatı, Z kuşağının sevdiği sanatçıların konserleriyle yepyeni bir boyuta geçiyor.

Ünlü organizatör Canbuldu Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı, milli sporcu Ebru Canbuldu, Z kuşağına yönelik yepyeni projelerle Bursa müzik sektörüne can suyu olacak.

Bursa’daki eğlence sektöründeki konser açığını kapatmak için konser programları hazırlayan Canbuldu, Bursalılara dolu dolu bir konser programı hazırladı.