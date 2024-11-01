Bursa’nın İnegöl ilçesinde nefes borusuna üzüm kaçan 10 aylık bebek hayatını kaybetti.

Olay, 2 gün önce saat 21.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Cihan Sokak’taki bir evde meydana geldi. Necla (27) ve Vedat Eray (32) çiftinin 10 aylık bebeği Tuna Eray, üzüm yemeye başladı. O sırada nefessiz kalan bebek, bir anda yere düştü. Durumu fark eden aile bebeği özel araçla hemen İnegöl Devlet Hastanesine götürdü. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan bebek, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bebek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.