Cumhuriyet Halk Partisi’nin ülke genelinde düzenlemiş olduğu ‘Eğitim Maratonu’ndan elde edilen sonuçların paylaşılacağı basın açıklaması, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın katılımı ve CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş’ın açılış konuşmaları ile gerçekleşti.BURSA (İGFA) - AK Parti iktidarının eğitim sistemini niteliksizleştirdiğini söyleyen CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Türkiye’de eğitim sisteminin baltalandığını söyledi.

Günümüzde eğitim sisteminin yetersizliğine değinen CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş şu ifadelere yer verdi:

“Partimizin başlattığı eğitim maratonu az önce sonuçlanmıştır. 100'e yakın konuk ile eğitim durumunu konuştuk. Eğitimi konuşmak için ne 24 saat ne de 48 saat yeterli. Çünkü eğitim sistemimiz maalesef bugün ne çağdaş, ne laik, ne bilimsel, ne de kamusal bir hizmet anlayışına sahip. Öğrenciler, öğretmenler, veliler ve niceleri eğitimin birçok farklı başlığında eksiklerden muzdarip durumdalar. Nereye giderseniz gidin, ülkemizin en eksik alanı eğitim. Hatalar ve yanlışlar devam ediyor. AK Parti iktidari, bilerek ve isteyerek ülkemizde eğitimi baltalamaktadır. Eğitim dinselleştirilmiş ve piyasalaştırılmıştır. Deprem bölgelerindeki çocuklarımız hala birleştirilmiş okullarda okuyup, konteynerlarda yaşamaya devam etmektedir. Sonuçlara göre, eğitim sistemi 2002 senesine göre gerilemiştir. Eğitim yatırımlarına ayrılan bütçe, her geçen yıl düşürülmüştür.”

Mecvut iktidarın, çağ dışı ve laiklik karşıtı uygulamalarla eğitimi geriye çektiğini belirten Nihat Yeşiltaş, "Programın tartışılması için yeterli süre verilmemiş, geri dönüşler için gerekli araçlar tanımlanmamıştır. Program gerekli pilot çalışmalar yapılmadan uygulamaya koyulmak istenmiştir. İktidarın kindar ve dindar ideolojiyle insan yetiştirdiği dönemde, partimiz bu işleyişi durdurma davası açmıştır. Öğretmenlerimiz, okullarda şiddet görmekte ve öldürülmektelerdir. Ücretli ve sözleşmeli öğretmenlikle öğretmenlerimizin emekleri sömürülmektedir.” dedi.

KYK uygulamaları ile üniversitelerimizin demokratik işleyişine son verildiğini belirten Yeşiltaş, "Üniversitelerimiz tek tipleştirilmiştir. Çocuklarımız 4 gün işe 1 gün okula denilerek, okullardan uzaklaştırılmıştır. İş sağlığı ve iş güvenliği araştırmalarına göre 2013-2022 yılları arasında 600'den fazla çocuk iş güvenliği dolayısıyla iş kazasında hayatını kaybetmiştir. Derin bir yoksullukla mücadele eden halkımız, çocuğunun beslenme çantasına bir yumurta dahi koyamaz hale gelmiştir. 2022 senesinde başlatılan bir öğün ücretsiz yemek uygulaması 2023-2024 senesinde uygulamadan kaldırılmıştır. Yetersiz beslenme, çocukların fiziksel gelişimini ve akademik başarısını etkilemektedir. Fakat iktidar bunu görmezden gelmeye devam etmektedir. Eğitim sistemimiz sorunlarını anlatarak bitmeyecek hale gelmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak mücadelemiz bugün de olduğu gibi yarın da devam edecek.” şeklinde konuştu.