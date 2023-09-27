Bursa'nın Nilüfer ilçesinde nişanlısının kullandığı otomobilin tıra çarpması sonucu yaşamını yitiren 23 yaşındaki Betül Şalvarcıoğlu'nun cenazesi, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde toprağa verildi. Cenaze, Kışla Mahallesi İnallı Sokak'taki baba ocağına getirildi, helallik alındı, dua edildi.

Daha sonra Yukarı Kışla Camisi'ne götürülen genç kadının cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından İnallı Aile Mezarlığı'nda defnedildi. Törene, Karadeniz Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Haluk Okur ve ilçe sakinleri katıldı. Kazada hayatını kaybeden Betül Şalvarcıoğlu'nun ailesi ve yakınları da törende duygusal anlar yaşadılar.

Kaza, dün Bursa-İzmir kara yolu Başköy Mahallesi mevkisinde meydana gelmişti. Yasin Altınkaynak (27) yönetimindeki 16 YA 165 plakalı otomobil, 45 ADU 021 plakalı bir tıra arkadan çarparak altına girmiş, kazada otomobil sürücüsü Altınkaynak ile nişanlısı Betül Şalvarcıoğlu hayatlarını kaybetmişlerdi.