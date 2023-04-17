Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile TÜV AustriaMobility arasında özel bir protokol hayata geçiriliyor. Kurumlar arasında yapılacak iş birliği sayesinde hibrid ve elektrikli araçlar alanında nitelikli projelerin üretilmesi ve Türkiye’nin bu konudaki rekabetçiliğinin arttırılması hedefleniyor.BURSA (İGFA) - BUÜ Teknik Bilimler MYO ile TÜV AustriaMobility arasında hibrid elektrikli ve elektrikli araçlar alanında eğitim, Ar-Ge, teknoloji ve kapasite geliştirme ve nitelikli insan kaynağı yetiştirmek için sürdürülebilir çözümler üreterek bu alanda Türkiye’nin rekabetçiliğine katkı sağlamak amacıyla bir protokol hazırlandı.

Protokole BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile TÜV AustriaMobility Genel Müdürü Zehra Doğan ve Genel Müdür Yardımcısı Erdal Çınarcı imza attı.

YÖK Başkanlığı tarafından belirlenen 23 Araştırma Üniversitesi arasında yer aldıklarını törende yaptığı konuşmada ifade eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, "Araştırma üniversiteleri farklı yetkinlikler ile değerlendirilmeye tabi tutuluyor. Üniversitemiz 8 farklı başlıkta özellikli üniversite seçildi. Ancak burada bizi ilgilendiren kısımdan bahsetmek istiyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi, YÖK tarafından otomotiv teknolojileri konusunda özellikli olarak tanımlandı. Otomotiv Mühendisliği Bölümümüz, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuz ve Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulumuzda otomotiv sektörünü yakından takip eden bölümler ve programlar açılıyor. Özellikle hibrid ve elektrikli araçlar konusunda açtığımız programlar ile TOGG başta olmak üzere, sektörde yakın zamanda ihtiyaç duyulacak nitelikli personel eksikliğinin giderilmesine ön ayak oluyoruz. Bugün imzalayacağımız protokolün de bu anlamdayine sektördeki personelin eğitilmesi için son derece özel bir amaca hizmet edeceğini ve taraflara hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Viyana merkezli bir kuruluş olan TÜV AustriaGroup çatısı altında 64 ülkede 32 şirkette çok sayıda partner ile çalıştıklarını ifade eden TÜV AustriaMobility Genel Müdürü Zehra Doğan, “Firma bünyesinde eğitim departmanında ağırlıklı olarak otomotiv grubunda çalışmalar yürütüyoruz. Elektrikli araçların test, batarya onay testlerini vemevzuata uygunluğun testlerinive belgelendirmelerini yapıyoruz. Uluslararası yetki belgelerimizle birlikte Türkiye’de uzmanlık alanımızda hizmet veriyoruz. Birçok işbirliği ile birlikte kadromuzu genişletiyoruz. Hedefimiz elektrikli araç ve bataryalar konusunda yatırımlarımızı büyütmek.Okuldaki mevcut altyapıyı kullanarak, bizim de sahip olduğumuz know-how’ı birleştirmek ve nihayetinde bir sertifikalandırma programı oluşturmak. Başarılı olacağımıza inanıyoruz. İki tarafı da geliştirecek hayırlı bir protokol olmasını diliyoruz” dedi..

Bu projenin aslında elektrikli aracın altyapısının geliştirilmesine yönelik olduğunu vurgulayan TÜV AustriaMobility Genel Müdür Yardımcısı Erdal Çınarcı, “İlk hedefimiz bataryaya müdahale edecek personelin donanımının arttırılması. Avrupa’da bu alanda 10 yıldır nitelikli personel yetiştiriliyor. Türkiye’de ise henüz yolun çok başındayız. Tüm eğitim altyapımızı da bu doğrultuda hazırladık. Yurtdışındaki uzmanların bilgilerini buraya taşıdık. Mühendislik tarafıyla beraber de bataryaların testlerinin yapılması, bunların tamirlerinin doğru şekilde ele alınması, sertifikalandırılması ve yurtdışından getirilen ürünlerin Türkiye’de üretilmesi için çalışabilecek personellerin sertifikalandırılması için çalışıyoruz. İlk adımı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuzla attık. Sonrasında da Mühendislik Fakültemizi devreye almayı hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu.

Uluslararası bir firma ile eğitim içeriğinin oluşturulması ve birlikte sertifikalı eğitimler verilmesinin kıymetli katkıları olacağına değinen Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan, “TÜV Austria ile eğitim içeriklerini birlikte oluşturuyor olmamız, vereceğimiz sertifikaların uluslararası geçerli olacağı anlamına geliyor. TÜV imzasıyla verilen belgeler yurt dışında çok kıymetli bulunuyor. Oluşturacağımız eğitim paketleri, içerikleri ve eğitimlerle ilgili uygunluk aldığımızda çift logolu sertifikalar dağıtmış olacağız. Konunun bizim için ayrıca böyle de güzel bir kısmı var. Taraflara hayırlı olsun” diye konuştu.