Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, özlemle anılan 80’ler ve 90’lar dönemlerinin güzelliklerini yaşatmak için düzenlediği, daha önce Mudanya ve Gemlik’te yapılan ‘Nostalji Festivali’ bu kez Nilüfer ilçesinde gerçekleşti. Festival kapsamında sahne alan ‘Retrobüs’ grubu, alanı dolduran vatandaşlara Yeşilçam tadında keyifli bir akşam yaşattı.BURSA (İGFA) - Özlüce BKM önündeki alandaki festivalde, vatandaşlara 80'ler ve 90'lar dönemlerinin tüm güzellikleri yaşatıldı.

Dönemin unutulmaz giysileri, yiyecekleri, içecekleri sergilenirken, 80’lere ait müziklerle de katılımcılar zamanda yolculuğa çıkartıldı.

‘Nerede o eski günler’ diyen 7’den 70’e her yaştan vatandaşın katıldığı festivalde, alanı gezen Bursalılar çocukluk yıllarının unutulmaz tatlarını bir kez daha tadıp, geçmişe duydukları özlemi bir nebze de olsa giderdiler. Yeşilçam dönemine ait müziklerin de yankılandığı Nilüfer’de, 80 ve 90’ların gençleri o dönemi tebessümle anarken, günümüz gençleri de anne ve babalarının hatıralarından duydukları geçmişe yolculuk yaptı. Nilüferlilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Mersin de zamanda yolculuğa çıkanlar arasında yer aldı. Dönemin en fazla kullanılan eşyalarının sergilendiği stantları geçen Mersin, “Bu sıcak havaya rağmen gerçekten büyük bir katılım ve coşku var. Halkımızı bir nebze de olsa günün stresinden uzaklaştırıp, yüzlerinde bir tebessüm oluşturabildiysek ne mutlu bize” dedi.

Festival kapsamında ‘Retrobüs’ grubu sahne alırken, alanı dolduran vatandaşlar Yeşilçam kokulu müziklerin keyfini çıkardı. 80’ler ve 90’lar dönemlerine ait giysilerle müthiş bir sahne performansı sergileyen ‘Retrobüs’ grubu, Bursalılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Alanı dolduranlar Yeşilçam müziklerine hep bir ağızdan eşlik ederek keyifli bir gün geçirirken, konserde coşku da doruğa çıktı. Konserin sonunda grubun performansı, alanı dolduranlar tarafından alkışlandı. Yoğun katılım dolayısıyla Bursalılara bir kez daha teşekkür eden ‘Retrobüs’ ekibi, organizasyondan dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.