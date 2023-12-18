Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşakları 0-2. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, sürücülere 2 şerit üzerinden seyahat izni verilmektedir.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1-4. kilometreleri arasında, Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolundaki otoyol kesişim köprüsü inşaatı nedeniyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Aydın-İzmir istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 1-5. kilometrelerinde, deprem hasarlarının onarım çalışmaları sebebiyle şerit aktarımı gerçekleştirilerek, Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü bir ulaşım düzenlemesi yapılmıştır.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 30-38. kilometrelerinde devam eden üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatılmış olup, sürücüler diğer istikametten iki yönlü olarak seyahat etmektedir.

Sürücülerin dikkatine sunulan diğer bir bilgiye göre, Kırklareli-Saray yolunun 25-26. kilometrelerinde yapılan çalışmalar sebebiyle trafik işaret ve işaretçilerine özel bir önem verilmesi gerekmektedir.

Pınarbaşı-Gürün yolunun 12-18. ile 25-30. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle, ulaşım bölünmüş yolün belirli bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülmektedir.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı tünellerinin Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpü üzerinde gerçekleştirilen bakım onarım çalışmaları sebebiyle tüp trafiğe kapatılmış olup, sürücülere servis yolundan seyahat etme imkanı sağlanmaktadır.

Zonguldak-Bartın İl Sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 20-21. kilometrelerinde yapılan kavşak inşaat çalışmaları sebebiyle, ulaşım bölünmüş yolün belirli bir kesiminden iki yönlü olarak sürdürülmektedir.

Elazığ-Malatya yolunun 26-27. kilometrelerinde devam eden üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle, sürücülere kontrollü bir ulaşım düzenine uymaları tavsiye edilmektedir.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 0-74. kilometrelerinde, muhtelif kesimlerde otokorkuluk yapım çalışmaları sebebiyle, 07.00-18.00 saatleri arasında her iki yönde tek şeritten kontrollü bir trafik akışı sağlanmaktadır.