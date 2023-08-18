Bursa Büyükşehir Belediyesi, yarın saat 23.00'ten başlayarak Bursa-Ankara yolunun İzmir istikametindeki Gürsu Kavşağı ile Otosansit Kavşağı arasında asfalt yenileme çalışmaları yapacak. Bu nedenle, yarın sabah saat 06.00'ya kadar ve aynı günün akşamı saat 23.30'dan 20 Ağustos Pazar günü saat 11.00'a kadar bu yol kesintiye uğrayacak.

Bursa-Ankara yolunun İzmir yönünde, Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilecek asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle yarın gece 23.00'ten itibaren trafiğe kapatılacak. Kapatma, 19 Ağustos Cumartesi günü sabah saat 06.00'ya kadar devam edecek. Aynı şekilde, yine 19 Ağustos Cumartesi günü akşam saat 23.30'dan 20 Ağustos Pazar günü öğle saat 11.00'a kadar trafiğe kapanacak.

Bursa-Ankara yolunda yapılacak olan asfalt yenileme faaliyetleri nedeniyle, Bursa Büyükşehir Belediyesi planladığı çalışmalar çerçevesinde yarın gece 23.00'ten itibaren İzmir istikametindeki Gürsu Kavşağı ile Otosansit Kavşağı arasındaki yolun trafiğe kapatılacağını duyurdu. Söz konusu yol, 19 Ağustos Cumartesi sabah saat 06.00'ya kadar ve aynı günün akşamı saat 23.30'dan 20 Ağustos Pazar saat 11.00'a kadar ulaşıma kapalı olacak.