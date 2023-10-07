Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’a ilgi giderek artarken, Bursa’daki odalarda Togg kullanmaya başladı. Yenişehir Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Aydın yerli otomobil Togg’u teslim aldı.

Yerli ve milli otomobili Togg’da teslimatlar hızla devam ederken, son olarak Bursa Yenişehir Ticaret Borsası ve Ticaret ve Sanayi Odası arabalarını teslim aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Aydın, “Togg’umuzu teslim aldık. Gururlu ve mutluyuz çünkü bu bir arabanın dışında insanın kendi evladının olması gibi bir şey bu sevinç anlatılamaz. Odamıza aldığımız arabamızı test ettik. Sürüşü kullanılan son teknoloji hepimize büyük keyif verdi. Bu gururu bizlere yaşatan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu ve Togg yönetiminden en alt kadrosuna kadar herkese Borsamız ve ilçemiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.