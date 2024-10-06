Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öncelikleri doğrultusunda gençlerin bilim, kültür, sanat ve felsefe alanlarında gelişimlerini desteklemek ve farkındalıklarını artırmak amacıyla projelendirilen “Köklerden Geleceğe Bilim ve Gençlik Buluşmaları”, 3-4 Ekim tarihlerinde organize edilen programlarla başladı.BURSA (İGFA) - Türk dünyası için çığır açan bilim insanlarının gençlerle bir araya geldiği programların ilk konukları “Türk Dünyası Bilim Ödülleri” programında kendi alanlarında yaptıkları çalışmalarla ödül alan bilim insanları oldu.

Prof. Dr. Selçuk Kırlı, Prof. Dr. Özcan Güngör, Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, Prof. Dr. Erkin Emet ve Prof. Dr. Necati Çelik, okullarda gerçekleştirilen programlarda gençlerle bir araya gelerek sağlıktan fiziğe, sosyal bilimlerden felsefeye kadar kendi alanlarındaki bilgi ve tecrübelerini paylaştılar.

Bin 200 öğrenci ve 50 öğretmenin katılımıyla 5 okulda gerçekleştirilen programlarda öğrenciler, bu organizasyonlar aracılığıyla alanında uzman isimlerden ilham alarak kendi potansiyellerini keşfetme fırsatı buldular.

Projeye ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, bu organizasyonların hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti belirterek, "Köklerden Geleceğe Bilim ve Gençlik Buluşmaları projesi, gençlerimizin ilgi duydukları alanlarda bilimsel düşünceye yönelik farkındalıklarını artırarak onların ‘geleceğin liderleri’ olarak yetişmeleri için büyük bir fırsat sunuyor. Türk dünyasının önde gelen bilim insanlarıyla gerçekleştirilen bu buluşmalar, gençlerimize ilham verecek ve kariyer hedeflerini şekillendirmelerine yardımcı olacaktır. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinasyonunda sürdürülecek bu organizasyonlara, ülkemizin farklı şehirlerinden gelerek katkı sunan kıymetli bilim insanlarına ve projenin her aşamasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” Dr. Ahmet Alireisoğlu ayrıca, projenin Türk dünyasının ortak kültürel bağlarını güçlendirmeyi hedeflediğini vurgulayarak, “Bu tür etkinlikler, gençlerimizin hem bilimsel hem de kültürel açıdan zenginleşmelerini sağlamaktadır." diye konuştu.

Öğrencilerin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli temelleriyle uyumlu olarak bilim, sanat ve kültür alanlarındaki bilgi birikimlerinin zenginleştirilmesinin hedeflendiği “Köklerden Geleceğe Bilim ve Gençlik Buluşmaları” projesi kapsamında, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı boyunca bilim insanları ile öğrencilerin buluşmalarının yanı sıra tematik bilim atölyelerinin de hayata geçirilmesi planlanıyor.