Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Odunluk Mahallesi, çöplerin toplanmaması sebebiyle hijyen ve koku problemiyle karşı karşıya kaldı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Odunluk Mahallesi’nde son günlerde çöp toplama sürelerinin uzaması, çevre kirliliğine ve koku problemine yol açarken vatandaşları da sağlık tehditleriyle karşı karşıya bıraktı.

Odunluk Mahallesi’nin sokaklarında biriken çöpler ve çevreye atılan atıklar nedeniyle mahallede çevre kirliliği had safhaya ulaşmış durumda. Mahallede toplanmayan çöpler hem çirkin bir görüntü yaratıyor hem de kötü koku ve sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor.

Mahalle sakinleri de bu durumun bir an önce çözülmesini talep ediyor. Çöp konteynerlerinin yetersiz olması ve mevcut konteynerlerin düzenli olarak boşaltılmaması, sorunun başlıca nedenleri arasında gösteriliyor. Ayrıca çevreye gelişigüzel atılan atıklar da sokakların temizliğini olumsuz etkiliyor.

Mahalle sakinleri, belediyenin bir an önce gerekli önlemleri almasını ve sokakların temizlenerek sağlıklı bir yaşam ortamının sağlanmasını bekliyor.