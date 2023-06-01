Süt tüketimini teşvik etmek için Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi tarafından “Dünya Süt Günü" etkinlikleri düzenlendi.BURSA (İGFA) - Her yaştaki insana süt içme alışkanlığı kazandırmak, süt tüketimi artırmak, süt ve süt ürünlerinin besin değeri konusunda toplumu bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl 1 Haziran'da kutlanan Dünya Süt Günü dolayısıyla Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenlendi.

Hülya Şahnaoğlu Okulu öğrencileri, İl Müdürlüğü'nce hazırlanan süt günü broşürlerini renklendirirken, maskot Camo'dan süt sağarak doyasıya eğlendiler.

Öğrencilere, besinsel açıdan mükemmel ve vazgeçilmez gıda olarak nitelendirilen sütün insan sağlığı açısından büyük önem taşıdığını anlatan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, "Zihnimiz iyi çalışsın istiyorsak, sağlıkla büyümek istiyorsak, vücudumuz güzel gelişsin istiyorsak mutlaka süt içmeliyiz. Bazılarımızın süte alerjisi olabilir anne babalarınız buna dikkat ediyordur. Yoğurt, peynir tereyağı gibi süt ürünlerini de ihtiyacımız kadar her gün tüketmeliyiz. Süt ve süt ürünlerini tüketirken saklama koşullarına da dikkat etmeli mutlaka serin yerde muhafaza etmeliyiz" dedi.

Etkinliklerde tüm öğrecilere süt dağıtılarak hep birlikte içtiler.