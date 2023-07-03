Bursa’yı sporda da marka kent haline getirmek amacıyla ‘branşlara özel’ tesislere önem veren Büyükşehir Belediyesi’nin Atıcılar’da projelendirdiği Okçuluk Salonu’nu inşaatını tamamladı. Çevre düzenlemelerinin ardından hizmete açılacak salon, Bursa’da okçuluğun kalbinin attığı yer olacak.BURSA (İGFA) - Bursa’da amatör spor kulüplerine nakdi ve ayni destek sağlayan, mevcut sahaları yenileyen, ‘sporun tabana yayılması için’ yaz ve kış spor okulları gibi projelerle her zaman sporcunun yanında olan Büyükşehir Belediyesi, kente ‘branşlara özel’ spor tesisleri kazandırmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, futbol, atletizm, yüzme, tenis ve salon sporlarının yapıldığı tesisler ile Bursa’nın sporda kalbi olan Atıcılar’a şimdi de okçuluk salonu kazandırdı. Atıcılar futbol sahalarının yanına yapılan projede, 455 ve 115 metrekare olmak üzere iki adet kapalı okçuluk salonu yer alıyor. Toplam 835 metrekare kullanım alanı, kapalı ve açık okçuluk tesisleri, çevre düzenlemesi ve otoparkı ile Atıcılar, aynı zamanda Bursa’da okçuluğun kalbinin de attığı yer olacak. İnşaatın tamamlandığı spor salonunun, çevre düzenlemelerinin ardından kısa sürede hizmete açılması planlanıyor.

YENİ BAŞARILAR GELECEK

Bursa’nın ‘spor kenti’ hüviyeti kazanması için Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da destekleriyle önemli spor yatırımlarını hayata geçirdiklerini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bir taraftan amatör spor kulüplerimizi nakdi ve ayni yardımlarla desteklerken, diğer taraftan fiziki şartlarını iyileştiriyoruz. Yine belediyespor marifetiyle yaz ve kış spor okullarımızla kabiliyetleri çocuklarımızı ön plana çıkarıyoruz. Tüm bu çalışmalarla hamdolsun, olimpiyat dereceleri de gelmeye başladı. Bu kapsamda yapılan çalışmalardan biri de okçuluk merkezimiz. Okçuluk ata sporumuz ama aynı zamanda son yıllarda ilgi görmeye başladı Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz evladımızın Bursa kökenli olması da Bursa’daki çocuklarımızı bu manada ciddi teşvik etti. İnşallah bu salonumuz da okçuluk branşındaki başarılara ayrı bir ivme katacak. Bursa’mıza ve okçuluk camiamıza hayırlı olsun” dedi.