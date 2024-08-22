Yeni eğitim-öğretim yılına sayılı günler kala, Bursa'da okulların hazırlıkları merakla bekleniyor. Bursa’daki eğitim kurumları bu yıl da büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Peki, okulların fiziki koşulları, derslik sayıları, öğretmen kadrosu ve öğrenci nüfusu yeni döneme hazır mı?BURSA (İGFA) - Bursa, hızla büyüyen öğrenci nüfusu ve eğitim kurumlarıyla dikkat çekiyor. 2022 yılında 612 bin 340 öğrenci ders başı yapmıştı. Bu dönemde ise 675.139 öğrenci ders başı yapacak. Ayrıca 41 bin 638 olan öğretmen sayısı ise 39 bin 717’ye düştü. Aynı dönemde 1916 olan okul sayısı 2029’a çıkarılırken, derslik sayısı ise 24 bin 733’e ulaştı.

Artan öğrenci sayısına oranla Bursa’daki okul ve derslik sayısındaki yükselme, şehrin eğitim altyapısının güçlendiğini gösteriyor ancak 2022 yılında 41 bin 638 olan öğretmen nüfusunun, bu dönem artan öğrenci, derslik ve okul sayısına kıyasla beklentiyi karşılayıp karşılamayacağı merak konusu.

ÖĞRENCİ YOĞUNLUĞU VE SINIF MEVCUDU

Derslik başına düşen öğrenci sayısı, eğitim kalitesini etkileyen önemli faktörlerden biri. Bursa’da bu oranlar, ilk ve ortaokullarda 28, genel ortaöğretimde 23, mesleki ve teknik öğretimlerde ise 21 olarak kaydedildi. Özellikle mesleki ve teknik liselerdeki düşük sınıf mevcudu, öğrencilerin daha verimli bir eğitim almasına olanak sağlıyor. Ancak, ilk ve ortaokullarda derslik başına düşen öğrenci sayısının hala 28 olması, yoğunluğu azaltmak için daha fazla dersliğe ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyuyor.

FİZİKİ KOŞULLAR VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bursa’da okulların fiziki koşulları ve güvenlik önlemleri, yeni eğitim yılı öncesi titizlikle gözden geçirildi. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılan saha ziyaretleri sonucunda okulların bakım, onarım ve temizlik çalışmaları tamamlandı. Özellikle deprem riskine karşı yapılan denetimler, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim almasını sağlamak amacıyla büyük bir özenle gerçekleştirildi. Bursa, birinci dereceden deprem bölgesi olduğu için okulların depreme dayanıklılığı konusunda da ek önlemler alındı.

ÖĞRETMEN KADROSU VE EĞİTİM KALİTESİ

Yeni eğitim-öğretim yılına girerken, Bursa'daki öğretmen kadrosunda bir düşüş yaşanmış durumda. 2022 yılında 41 bin 638 olan öğretmen sayısı, bu yıl 39 bin 717’ye düştü. Ayrıca, bazı branşlarda hala öğretmen açığı olduğu ve bu açığın giderilmesi için il içi ve il dışı atamaların sürdüğü belirtiliyor. Eğitim kalitesini artırmak için yapılan öğretmen eğitimleri ve hizmet içi programlar da yeni dönemde devam edecek.

YENİ EĞİTİM MODELLERİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPI

Bu yıl, Bursa’daki okullarda "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" uygulamaya konulacak. Bu model kapsamında okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, ortaöğretim hazırlık ve 9. sınıf düzeylerinde yeni öğretim programları devreye girecek. Teknolojik altyapının güçlendirilmesi amacıyla okullara yeni bilişim sınıfları ve akıllı tahtalar kuruluyor. Bu sayede öğrencilerin dijital becerileri artırılırken, eğitim-öğretim süreçleri de modern teknolojiyle destekleniyor.

BURSA EĞİTİME HAZIR MI?

Yapılan tüm bu hazırlıklar ve alınan önlemler, Bursa’nın 2024-2025 eğitim-öğretim yılına hazır olduğunu gösteriyor. Artan okul ve derslik sayıları ile iyileştirilen fiziki koşullar, Bursa’da eğitimin kalitesini artırmak için atılan önemli adımlar olarak dikkat çekiyor. Ancak, derslik başına düşen öğrenci sayısının hala yüksek olduğu bazı kademelerde, ek yatırımlara ihtiyaç olduğu da bir gerçek. Ek olarak da önceki yıllara göre düşüş yaşanan öğretmen sayısı, ‘Eğitimde yeterlilik olacak mı?’ sorusunu akıllara getiriyor.