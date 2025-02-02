Diş ağrısı şikayetiyle 10 Kasım 2023 tarihinde ailesi tarafından özel bir kliniğe götürülerek genel anestezi ile 1 dişi çekilip 4 dolgu işlemi uygulanan 5 yaşındaki Deniz, eve geldikten sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Deniz, 3 gün sonra oksijen yetmezliğine bağlı çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Sönmez’in ölümü sonrası hazırlanan adli tıp raporları, İstanbul 8’inci Adli Tıp İhtisas Kurulu’nda değerlendirildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen 51 sayfalık raporda, çocuğa, yönetmeliğe aykırı sedasyon anestezisi altında işlem yapıldığı belirtilirken, sorumlulukları bulunan Anestezi Uzmanı Dr. L.O., Diş Hekimi A.S. ve mesul müdür Diş Hekimi K.G.Y.’nin, Deniz Sönmez’in ölümünde 4/8’er oranında tıbbi uygulama hatası yaptıkları, başkan dahil 12 kişiden oluşan heyetin oy birliği ile mütalaa edildi.

İstanbul 8’inci Adli Tıp İhtisas Kurulu’nun raporuna göre, diş kliniğinde görevli 2 diş hekimi ve 1 anestezi uzmanı, ’ölüme sebebiyet vermek’ suçundan ifade verdi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan mesul müdür K.G.Y., "Deniz Sönmez isimli çocuğa ne gibi tedavi uygulandığını bilmiyorum. Sadece Diş Hekimi A.’nın anlattığı kadarıyla 4 dolgu ve 1 süt dişi çekimi yapıldığını, sedasyon işleminin de Anestezi Uzmanı L.O. ve yanında tekniker olarak bulunan G.K. tarafından yapıldığını öğrendim. Polikliniğimizde çalıştığım 7 yıllık süre zarfında, sedasyon uygulamasının birkaç kez yapıldığını duydum. Ancak kim tarafından ve ne zaman yapıldığını bilmiyorum. Sedasyon işleminin polikliniğimizde sürekli olarak yapılan bir uygulama olmadığını, bu uygulamanın nadiren ve yalnızca operasyon sağlanmayan, diş tedavisini kabul etmeyen yaşı küçük çocuklara yapıldığını önceden biliyorum. Bu işleme genellikle tedaviyi uygulayacak olan diş hekimi ve ailesi arasında karar verilir" diye konuştu.

Savunması alınan Diş Hekimi A.S. ise, "Hastaya yaptığım tedavi çok hafif bir dental işlemdi. Çocuğu hayati tehlikeye sokacak nitelikte bir işlem kesinlikle değildi. Hastanın yoğun bakıma alındığı bilgisini öğrendikten sonra Anestezi Uzmanı L.O. ile görüştüğümde bana, tedaviden önce bekleme odasında çocuğa kalçadan sakinleştirici iğne yaptığını, odaya aldıktan sonra da el üzerinden açılan damar yoluyla hafif sedasyon yapıldığını söylemişti. Diş Hekimiyim, sedasyon uygulaması uzmanlık alanımın tamamen dışındadır. İşlemler esnasında lokal anestezi işlemi dışında herhangi bir sedasyon işlemi kesinlikle yapmadım. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

Anestezi Uzmanı L.O. da verdiği ifadede şu cümlelere yer verdi:

"Hastada, sedasyona bağlı gelişen herhangi olumsuz bir durum meydana gelmedi. Tedavi öncesi Deniz’in genel sağlık durumunun iyi olması, 14 ay kadar önce de aynı sedasyon işlemini uyguladığımızdan, çocuğun sağlık durumda herhangi bir olumsuz durum olmaması sebebiyle, kan tahlili ya da test istemedim. Sedasyon uygulaması ile ilgili olarak, tıbbi gereklilikleri doğru uyguladığımı düşünüyorum. Böyle bir olay meydana geldiği için üzgünüm."

İfadesi alınan Anestezi Teknikeri G.K. ise, "Yapılan tedavi sırasında Deniz Sönmez isimli hastada sedasyona bağlı gelişen herhangi bir olumsuz durum meydana gelmedi. Sedasyon uygulamasında benim herhangi bir sorumluluğum yoktur. Ben, Anestezi Uzmanı L.O.’nun talimatları doğrultusunda işlemleri yapıyorum" dedi.

Soruşturmanın tamamlanmasıyla, Diş Hekimi A.S., Anestezi Uzmanı Dr. L.O., Anestezi Teknikeri G.K. ile Diş Sağlığı Polikliniği Mesul Müdürü K.G.Y. hakkında, ’Bilinçli taksirle ölüme neden olmak’ ve ’Sağlık hizmetleri temel kanununa muhalefet’ suçlarından 3 yıldan 9’ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay günü diş sağlığı polikliniğinde çalışan 8 kişi için ise kovuşturmaya yer olmadığına dair karar alındı.