Bursa'nın tarihi dokusuyla ünlü Tophane semtinde yer alan Orhan Gazi Türbesi, Osmanlı Devleti'nin kurucularından Orhan Gazi'ye duyulan saygının bir nişanesi olarak, yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor.BURSA (İGFA) - Orhan Gazi Türbesi, Bursa’nın fethinden sonra ilk inşa edilen Osmanlı yapılarından biri olması açısından tarihi bir yere sahip olması ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Orhan Gazi, Osmanlı Devleti'nin topraklarını genişletmesi ve devletin kurumsal temellerinin atılmasında oynadığı rol ile tanınıyor. Bu nedenle ziyaretçiler kurumsal yapıyı kazandıran Orhan Gazi için dua edip anıyorlar.

Türbenin içinde Orhangazi’nin hanımı Nilüfer Hatun, çocukları ve yakınlarının sandukaları da bulunmaktadır.