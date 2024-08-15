Bursa’nın Orhaneli ilçesinde bulunan Kocasu Deresi, Orhaneli ziyaretçilerini güzel bir manzara ile baş başa bırakıyor.BURSA (İGFA) -Kocasu Deresi, Orhaneli’ye gelen yerli yabancı doğa severlerin ilgisini çeken bir dere konumunda. Temiz görüntüsü ve yeşil çevresi ile görenleri hayran bırakıyor.

Orhaneli vatandaşları dere hakkında, Orhaneli’de yaşamalarına rağmen zaman zaman dereyi izlemeye gittiklerini, aynı zamanda derenin balıkçılık için de bir avantaj olduğunu belirttiler.

Ayrıca Kocasu Deresi, Orhaneli’nin en güzel noktalarından bir tanesi olup yerli ve yabancı turizmi de canlandırıyor.