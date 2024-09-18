Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin çocuklara özel çıkardığı ‘Osmangazi Çocuk’ dergisinin ikinci sayısı yayınlandı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi’nin çocukların hayal güçlerine katkı sunmak, bilgi kapasitelerini arttırmak, bilim ve teknolojiyi sevmelerini sağlamak ve genel kültürlerini geliştirmek amacıyla kültür dünyasına kazandırdığı ‘Osmangazi Çocuk’ isimli derginin ikinci sayısı, dopdolu içeriğiyle minik okurlarını bekliyor.

Zengin içeriğiyle göz dolduran ‘Osmangazi Çocuk’ dergisinin ikinci sayısında, Atatürk’ün Gözünden Zafer Bayramı, Bursa’nın Kurtuluşu ve Siyah Sancak Hikayesi, Çocuklarda Ekran Bağımlılığına Dikkat, Verimli Ders Çalışmak İçin Neler Yapmalıyım?, Uçaklar Nasıl Uçar?, Çevremizi Temiz Tutalım, Bursa Hayvanat Bahçesi ve Legoların Hikayesi gibi başlıklar yer alıyor.

7-13 yaş aralığındaki çocuklara hitap eden dergi, son sayısıyla da çizgi romandan eğitici öykülere, tarihi bilgilerden bilmece-bulmacaya, sanat ve spordan sağlıklı yaşam sayfalarına kadar zengin bir bilgi şöleni sunuyor.