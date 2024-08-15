Bursa’nın tarihi semtlerinden biri olan Tophane’de yer alan Osmangazi Türbesi, tarihi anlamının yanı sıra gerçekleştirilen nöbet değişimi ile de adından söz ettiriyor. Alp kostümleri giyen jandarma personelinin gerçekleştirdiği nöbet değişimi töreni ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.BURSA (İGFA) - Bursa'da bulunan Osmangazi Türbesi'nde nöbet tutan jandarma personelinin gerçekleştirdiği nöbet değişm töreni turistlerin ve vatandaşların ilgisini çekiyor. Bu tören, ilk kez görenlerin tüylerini diken diken ediyor.

Geleneksel Alp kostümlerine bürünen jandarma personeli, tarihi yeniden canlandırıyor.

Bu değişime şahit olan yerli ve yabancı ziyaretçiler bu tarihi deneyimi ölümsüzleştirmek için fotoğraf makinelerine sarılıyor.

Özellikle hafta sonları ve bayram tatillerinde ziyaretçi akınına uğrayan Osmangazi Türbesi, bu nöbet değişimiyle adından sıkça söz ettiriyor.

Yurt dışından geldiğin dile getiren Banu Aydın, “Buradaki tüm türbeleri gezdim ama beni en çok etkileyen Osmangazi Türbesi önünde gördüğüm nöbet değişimi oldu. Çok duygulandım Alp’lerin yürüyüşü saygısı beni çok etkiledi.” diye ifade etti.