Bursa'da Osmangazi Belediyesi, hayatı yeni öğrenmeye başlayan çocukların gündelik yaşamda öz bakımları için ihtiyaç duyduğu her türlü bilgi ve beceriyi öğrenebilmesi için Gündelik Yaşam Becerileri Atölyesi düzenledi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi’nde açılan Gündelik Yaşam Becerileri Atölyesi’nde eğitim gören çocuklar, gündelik yaşamda ihtiyaç duyacakları hijyen eğitimi, ayakkabı bağlama, dikiş dikme, kıyafet katlama, dolap içi düzenleme, çamaşır asma, ütü yapma, nevresim değiştirme ve yatak toplama, basit yemekler yapma, günlük temizlik işleri yapma, sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığı edinme, sofra düzenleme ve adabını öğrenme, farklı kültürlerin yemeklerini tanıma, basit ilk yardım kurallarını öğrenme, haklarını bilme ve koruyabilme, mülkiyet kavramı ve renk kombinasyonu sağlama gibi konularda alanında uzman eğitmenlerden ders görerek öğreniyor.

1. ve 4. sınıf arasında eğitim gören 78 çocuğun yer aldığı Gündelik Yaşam Becerileri Atölyesi, toplam 4 hafta sürüyor. Atölyeye katılan çocuklar, hayatta ihtiyaç duydukları temel bilgi ve becerileri öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Gündelik Yaşam Becerileri Atölyesi ile çocuklara hayatı öğrettiklerini ifade eden eğitmen Neşe Öztürk, “Verdiğimiz eğitimlerle çocukların öz bakım becerilerinin gelişmesini sağlıyoruz. Burada çocuklara günlük yaşantılarında ihtiyaç duyacakları her şeyi öğretiyoruz. Bunun içinde kıyafet ütüleme, katlama, çamaşır asma ve nevresim geçirme gibi işler de var. Çocukları, öz bakımlarını kendilerini yapar hale getirmeye çalıştık. Burada çocuklar kısa dönemde çok güzel şeyler öğrendi. Buraya geldiğinde öz bakım becerisini hiç bilmeyen çocuklar vardı. Biz burada verdiğimiz eğitimlerle onlara ihtiyaç duyduğu her şeyi öğrettik. Burada 1. ve 4. sınıf arasındaki çocuklara eğitim veriyoruz. Burada çocuklar çok mutlu” dedi.

Kurslara katılan çocuklar ise hayatta ihtiyaç duydukları ve bilmedikleri çok fazla bilgi ve beceriyi uygulamalı olarak öğrendiklerini söyleyerek bu imkanları kendilerine sunan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.