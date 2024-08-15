Bursa’da otluk alanda çıkan ve kısa sürede büyüyerek odun depolarını tehdit eden yangın, ekiplerin bir saat süren müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otluk alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Odun depolarına doğru hızlı bir şekilde ilerleyen alevler; itfaiye, Tarım AŞ’ye ait tankerler ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözlerin yaptığı müdahale sonrası kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışması sürüyor.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.